"Fast 26 Kilo zugenommen": Twenty4tim leidet unter Netz-Hate

Twenty4tim (22) wendet sich an seine Hater! Normalerweise zeigt sich der Influencer stets gut gelaunt im Netz, während er die Fans täglich an seinem Privatleben teilhaben lässt. Doch trotz seines Mega-Erfolgs muss der Kölner immer häufiger Kritik einstecken. Wie sehr der 22-Jährige mit dem Hate im Netz wirklich kämpft, machte er nun auf TikTok deutlich: "Ihr habt mir in den letzten Monaten das Essen aus der Hand geschlagen, mir ins Essen gespuckt, meinen Freunden Beine gestellt. [...] Ich bin zur Polizei gegangen, weil ich mich nicht sicher gefühlt habe, ich brauchte Personenschutz" , begann der Musiker den Clip. Aber auch mit seiner psychischen Gesundheit hat Tim seitdem zu kämpfen: "Ich habe in den letzten Monaten fast 26 Kilo zugenommen, bin fast wieder in meiner Essstörung gelandet." Dennoch wünscht der Sänger seinen Kritikern nicht Schlechtes – er hofft, dass sie eines Tages Einsicht zeigen.

