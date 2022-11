Heißer Pärchen-Ausflug: Sylvie Meis und Niclas am Strand

Dieser Strandbesuch kann sich sehen lassen! Aktuell ist Sylvie Meis (44) mit ihrem Mann Niclas Castello in Miami – der renommierte Künstler nimmt dort an der internationalen Kunstmesse teil. Aus der sonnigen Stadt am Meer erfreute die Moderation ihre Fans schon mit heißen Bildern im bunten Bikini. Doch sie hat noch mehr auf Lager: Hand in Hand spazierte Sylvie im heißen roten Zweiteiler mit Niclas am Strand.

Während Niclas sich für eine lockere Hose mit T-Shirt entschied und ganz gentlemanlike die Strandtasche trug, präsentierte Sylvie an seiner Hand ihren Bikini-Body: In einem roten Bikinioberteil und dem passenden Rock brachte sie ihre heißen Kurven optimal zur Geltung. Dazu trug die Niederländerin zum Sonnenschutz eine große Sonnenbrille und ein schwarzes Käppi. Lächelnd spazierte das Paar so barfuß am Strand und wirkte sichtlich ausgelassen und glücklich.

Niclas und Sylvie sind seit zwei Jahren verheiratet: 2020 gaben sie sich ganz romantisch in Florenz das Jawort. Wie glücklich die beiden zusammen sind, bewiesen sie zuletzt mit einem süßen Beitrag auf Instagram. "Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, dich noch mehr zu lieben als an dem Tag, an dem ich dich geheiratet habe. Es stellt sich heraus, dass meine Liebe zu dir jeden Tag wächst", schrieb Niclas zu Hochzeitsfotos.

Backgrid Sylvie Meis, November 2022 in Miami

Backgrid Niclas Castello und Sylvie Meis im November 2022 in Miami

Splash News Sylvie Meis, Moderatorin

