Kanye West trifft Kim Kardashians Ex Ray J zum Abendessen

In welchem Verhältnis stehen die beiden zueinander? Anfang der 2000er-Jahre war Kim Kardashian (42) mit dem Sänger Ray J (41) zusammen. 2007 wurde von dem damaligen Paar ein berühmt-berüchtigtes Sextape veröffentlicht, wodurch die Influencerin quasi über Nacht zum Star wurde. Einige Jahre später heiratete die Unternehmerin Kanye West (45), von dem sie inzwischen wieder getrennt ist. Jetzt traf der Rapper Kims Verflossenen zum Essen!

Wie Page Six berichtet, speiste der in Verruf geratene Musiker mit Ray am vergangenen Sonntagabend in Los Angeles. Das Duo war jedoch nicht alleine unterwegs, sie wurden von vier weiteren Männern begleitet. Kanye und Ray versuchten offenbar, unerkannt zu bleiben. Der "Gold Digger"-Interpret verdeckte sein Gesicht mit seiner Kapuze, während Ray einen großen Hut und eine Oversize-Jacke trug.

Das ist nicht das erste Mal, dass Kanye und Ray öffentlich zusammen gesehen werden. Im Oktober besuchten sie gemeinsam eine Filmpremiere. Doch was hält Kim eigentlich davon, dass ihre Ex-Partner sich offenbar ganz gut verstehen? "Sie versteht nicht, was Ray mit Kanye will. Sie findet sein Verhalten respektlos und wünscht sich, dass er seiner Wege geht", gab ein Insider die Meinung der Unternehmerin gegenüber HollywoodLife wieder.

MEGA Kanye West in Los Angeles

MEGA Ray J, Sängerin

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Dezember 2013

