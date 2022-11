Mag Cara Delevingne Männer und Frauen gleichermaßen im Bett?

Cara Delevingne (30) spricht offen über ihre Vorlieben! Das bekannte Model sieht sich als Mitglied der LGBTQ+-Community – kann und will seine sexuelle Ausrichtung aber nicht genau definieren. So war die Schauspielerin schon mit Männern und Frauen zusammen. Für besonders viele Schlagzeilen sorgte ihre Beziehung mit Pretty Little Liars-Star Ashley Benson (32) von 2018 bis 2020. Doch wie sieht es aktuell mit Caras Dating-Vorlieben aus?

Darüber plauderte die 30-Jährige jetzt in ihrer eigenen Doku-Reihe "Planet Sex with Cara Delevingne": Ihre eigene Sexualität schwanke, aber Cara sei "definitiv mehr auf der Seite der Frauen". Doch das bedeutet nicht, dass sie dem anderen Geschlecht abgeneigt ist! "Ich mag Sex mit Männern, ich gehe nur nicht mit ihnen aus", witzelte der Filmstar.

Für ihre Serie, die sich mit Fragen der menschlichen Sexualität beschäftigt, war Cara kein Mittel zu schade. So besuchte die gebürtige Londonerin sogar einen Masturbationskurs. Außerdem spendete sie "der Wissenschaft einen Orgasmus": Sie reichte einige Blutproben ein – jeweils vor und nach dem Höhepunkt.

