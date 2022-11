Nach Vertragsauflösung: Wie sieht Max Kruses Zukunft aus?

Was hat Max Kruse (34) nun vor? Eigentlich stand der Kicker beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Im September 2022 wurde er allerdings vom neuen Trainer Niko Kovač (51) aufgrund von mangelndem Fokus auf den VfL und fehlendem Engagement dauerhaft aus dem Team gestrichen. Von da an trainierte der Kicker abseits von der Mannschaft. Schließlich verkündete der Klub: Der Vertrag mit Max wurde aufgelöst. Wo geht es jetzt für den Fußballer hin?

"Wir haben jetzt auch schon Anfang Dezember, also ist jetzt nicht so, dass ich sechs Monate vereinslos bin, sondern in einem Monat geht schon die Transferperiode wieder los", begann Max in seiner Instagram-Story zu erklären. Dann machte er eine große Ankündigung: "Ihr kennt mich, Leute, ich bin immer für Überraschungen gut. Von daher lassen wir uns mal überraschen, ich will noch keine Einblicke geben." Max wolle sich Zeit lassen bei seiner Entscheidung, welches Abenteuer als Nächstes komme. "Aber es wird eins kommen, das kann ich euch versprechen. Und wie immer: Lasst euch einfach überraschen. Wenn es etwas Neues zu erfahren gibt, erfahrt ihr es als Erstes", schloss er seinen Bericht.

Max ist nicht der einzige Spieler, dessen Zukunft noch in den Sternen steht. Auch Cristiano Ronaldo (37) und sein Verein Manchester United entschieden vor Kurzem, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Aktuell kann sich der Fußballstar noch bei der WM beweisen, um mögliche Klubs auf sich aufmerksam zu machen.

Getty Images Max Kruse, Ex-Spieler des VfL Wolfsburg

Getty Images Max Kruse, Fußballer

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

