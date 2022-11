Reese Witherspoons Tochter Ava hat jetzt knallorange Haare

Ava Phillippe (23) stand der Sinn wohl nach Veränderung! Als Promi-Spross ist die Tochter von Reese Witherspoon (46) und Ryan Phillippe (48) daran gewöhnt, dass die Blicke auf sie gerichtet sind. Besonders ins Auge sticht immer wieder die enorme Ähnlichkeit zu ihrer berühmten Mama – obwohl die "Natürlich Blond"-Darstellerin diese selbst gar nicht erkennt. Jetzt kann man Mutter und Tochter jedoch direkt auf den ersten Blick unterscheiden, denn: Ava trägt ihre Mähne nun knallorange!

Via Instagram präsentierte die 23-Jährige ihren frischen Look. Auf einem neuen Foto war von Avas blonder Mähne keine Spur mehr. Stattdessen ist sie mit knallorangem Haar vor dem Spiegel zu sehen. Auch auf einem Bild beim Backen mit ihrer Oma ist die neue Frisur zu bestaunen. "Ich liebe deine Haarfarbe!" und "Deine Haare sind toll! Umwerfend!", feierten ihre Follower die Veränderung.

Farbwechsel sind Avas Haaren aber nicht fremd. Die Influencerin probiert sich haartechnisch gerne aus. Anfang des Jahres trug sie ihren Schopf in einem hellen Rosaton. Im März 2021 hatte sich die Beauty noch an einem kräftigen Lila versucht. Ein Jahr zuvor zeigte sich Ava im Netz sogar mit einer Haarpracht in Regenbogenfarben.

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit ihrer Tochter Ava

Instagram / avaphillippe Ava Phillippe (r.) und ihre Oma im November 2022

Instagram / avaphillippe Ava Phillippe im April 2019

