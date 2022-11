Royaler Besuch: Königsgemahlin Camilla gut gelaunt bei Event

Königsgemahlin Camilla (75) beweist Stilbewusstsein. Die Ehefrau von König Charles III. (74) brilliert neben ihrem Mann bei Veranstaltungen immer wieder in schicken und eleganten Looks. Zuletzt überzeugte sie zusammen mit ihrer Familie beim Staatsbesuch des südafrikanischen Präsidenten. Dort entschied sie sich für zwei Outfits in royalem Blau. Blau scheint für sie eine beliebte Farbe zu sein: Gemeinsam mit ihren königlichen Gästen strahlte Camilla jetzt bei der "Tea Time".

Wie unter anderem People berichtete, hatte Camilla heute anlässlich der UN-Kampagne "16 Days of Activism" zur "Tea Time" geladen. Im Clarence Haus traf sie sich mit Königin Rania von Jordanien und Kronprinzessin Mary von Dänemark (50). Gemeinsam posierten die drei royalen Damen für die Fotografen und bildeten dabei ein stimmiges Bild, auf dem sie um die Wette strahlten. Auch hier wählte Camilla wieder das Kobaltblau und kombinierte es mit elegantem Silberschmuck. Das Kleid soll ein Werk der Designerin Fiona Clare Aldridge sein und bot den Luxus, mit einem Reißverschluss verstellbar zu sein.

Zu der UN-Veranstaltung sollen über den Tag verteilt noch weitere Royals und Promis ihren Weg nach London finden. Neben Camillas Schwager Prinz Edward (58) und seiner Frau Sophie Wessex (57) wird auch Königin Mathilde von Belgien (49) vor Ort sein. Außerdem wird sich Spice Girls-Sängerin Mel B (47) dazugesellen. Das Wohltätigkeitsevent kämpft gegen Gewalt gegen Frauen auf der ganzen Welt.

Royal Hashemite Court /Albert Nieboer Königin Rania von Jordanien, Königsgemahlin Camilla und Kronprinzessin Mary von Dänemark, 2022

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles im November 2022

Getty Images Herzogin Camilla im Juni 2022

