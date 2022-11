Schmerzhaft: Hailey Bieber hat große Zyste am Eierstock!

Hailey Bieber (26) hat erneut gesundheitliche Beschwerden. Die Frau von Justin Bieber (28) musste dieses Jahr bereits zweimal im Krankenhaus behandelt werden. Zuerst wurde bei dem Model ein Blutgerinnsel in ihrem Gehirn entdeckt. Anschließend wurde die Brünette am Herz operiert. Jetzt folgt der nächste Rückschlag: Das Model hat eine schmerzhafte Zyste am Eierstock. Gegenüber ihren Fans zeigte sie sich jedoch zuversichtlich.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de