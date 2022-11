"Kein Baby": Hailey Bieber hat große Zyste am Eierstock!

Hailey Bieber (26) hat weiter mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In diesem Jahr musste sie schon mit einigen körperlichen Problemen umgehen: Im März wurde die Frau von Justin Bieber (28) bereits ins Krankenhaus eingewiesen, weil ein Blutgerinnsel in ihrem Gehirn zu schlaganfallähnlichen Symptomen führte. Daraufhin musste sie am Herz operiert werden, um ein Loch darin zu beheben. Jetzt hat Hailey auch noch eine schmerzhafte Zyste an ihrem Eierstock.

"Ich habe eine Zyste an meinem Eierstock, die so groß wie ein Apfel ist", schrieb sie auf Instagram. Hailey leide weder an Endometriose noch an einer Hormonstörung, aber habe öfter eine Zyste: "Es ist schmerzhaft und unangenehm und ich fühle mich übel und aufgebläht und krampfig und emotional." Außerdem nahm das Model seinen Fans gleich den Wind aus den Segeln: "Kein Baby", ergänzte es zu dem Foto von seinem gewölbten nackten Bauch.

Hailey hat ständig mit Schwangerschaftsspekulationen umzugehen, denn die Fans interpretieren in jede Rundung ihres Bauches etwas hinein. Das belastet sie schwer: "Ich bin nicht schwanger. Lasst mich in Ruhe", wetterte die 26-Jährige beispielsweise nach ihrem Auftritt bei den Grammys, als sich ihr weißes Kleid verdächtig wölbte.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im November 2022

Getty Images Hailey Bieber im November 2022

Getty Images Hailey Bieber, Model

