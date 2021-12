Kristen Stewart (31) zieht erneut alle Blicke auf sich. Immer wieder zeigt die gebürtige Kalifornierin, dass sie es nicht scheut, bei großen Events auch in teils ausgefallenen Looks zu erscheinen. So posierte die Schauspielerin beispielsweise beim diesjährigen Filmfestival Cannes in einem mintgrünen Ensemble, das stark an ein Nachthemd erinnerte. Nun entzückte sie jedoch nicht mit ihrem Outfit, sondern vor allem mit ihrer Frisur. Auf dem roten Teppich posierte Kristen jetzt nämlich mit einer Schleife aus Haar.

Bei den Gotham Independent Film Awards, die Anfang der Woche in New York City vergeben wurden, lief die blonde Schönheit nun in einem eng anliegenden Kleid über den Red Carpet. Und dafür hatte die 31-Jährige sich dazu entschieden, ihr kurzes Haar zu einer Schleife zusammenzubinden. Während die Frisierkunst zu Beginn des Abends noch perfekt saß, schien sich ihre Haarpracht im Laufe der Preisverleihung immer weiter aufzulösen, wie die Bilder der Veranstaltung verdeutlichen. Dennoch trug Kristen den Look bis zum Schluss mit Stolz und posierte weiterhin für die Fotografen.

Schon bei der diesjährigen Met Gala im September überraschte die Darstellerin alle Anwesenden mit einer aufwendigen Frisur. Seinerzeit hatte die Drehbuchautorin ihre Haare zu einem hohen Zopf zusammengenommen und ihren Pony zu einer Haartolle toupiert. Bei dem Event wurde Kristen außerdem mehrfach dabei abgelichtet, wie sie mit ihrem Pferdeschwanz spielte.

Getty Images Kristen Stewart bei den Gotham Awards im November 2021

