Sorge um sein Leben: Kool Savas bewegte Sido zum Entzug

Sido (41) ging fast bis ans Ende. Dass der Rapper schon während seiner gesamten Karriere ab und an zu Drogen griff, war kein Geheimnis. In den vergangenen Wochen berichtete der Berliner allerdings erstmals über das Ausmaß seines exzessiven Drogenkonsums. Dieser soll seine Ehe zerstört und gerade während der Corona-Zeit extrem zugenommen haben – so sehr, dass er fast daran gestorben wäre. Jetzt teilte er mit, wer verantwortlich für seinen Schritt in die Entzugsklinik war.

In einem Interview mit dem Musikjournalisten Aria Nejati erzählte Sido, dass er an einem Tag eine Sprachnachricht von seinem Rap-Kollegen Kool Savas (47) auf seinem Handy fand, der sich Sorgen um ihn machte. Seine Stimme soll vor Verzweiflung gezittert haben. "Ich will nicht, dass du stirbst", ahmte der 41-Jährige Kool nach. Diese Worte gingen ihm sehr nahe. Einige Tage später habe er seine Kinder bei seiner Ex-Frau Charlotte Würdig (44) besucht. Dort sei es ihm so schlecht gegangen, dass die Moderatorin ihre Hilfe angeboten habe. "Ich habe den Sprung nicht gewagt. Er wurde für mich getan, zum Glück", äußerte sich Sido dankbar.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs offenbarte der Musikproduzent, dass es einen bestimmten Grund für seine Drogen-Entwicklung gäbe. "Sido ist halt das Problem. Sido ist die Wurzel allen Übels für die Zeit, die ich hatte", kritisiert er sein künstlerisches Dasein.

Anzeige

Getty Images Sido bei der 1Live-Krone 2019

Anzeige

Getty Images Kool Savas, Rapper

Anzeige

Action Press / Bernd Kammerer Charlotte Würdig und Sido in Frankfurt am Main

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de