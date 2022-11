Start und Moderation: Erste Details zu Yeliz Kocs Datingshow

Bald ist es so weit: Yeliz Kocs (29) Datingshow startet noch in diesem Jahr! Im August wurde bekannt, dass die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin erneut im TV auf die Suche nach der großen Liebe geht – und zwar in einer Show, in der sich alles nur um sie dreht. Bei "Fake Love, Make Love" datet sie verschiedene Männer, von denen einige allerdings vergeben sind. Für die Influencerin gilt es, diese zu enttarnen und die Single-Boys herauszufiltern. Jetzt macht RTL den Starttermin öffentlich: Ab dem 29. Dezember erscheint wöchentlich eine neue Folge des Flirt-Formats auf RTL+. Moderiert wird die Sendung von Janin Ullmann (41).

