Süße Videos: Könnte das Ashley Bensons neue Partnerin sein?

Ist Ashley Benson (32) etwa wieder in festen Händen? Seit der Trennung von G-Eazy (33) Anfang 2021 wurde es weitestgehend ruhig um das Liebesleben der Schauspielerin. Immer wieder wurde jedoch spekuliert, dass die Blondine frisch verliebt sei. So gaben der Musiker und sie ihrer Liebe im Januar 2022 augenscheinlich eine zweite Chance. Zuletzt wurde gemunkelt, dass sie mit Colby Ammerman anbandelt. Nun zeigte sich Ashley im Netz erneut mit einem potenziellen Partner an ihrer Seite.

Auf ihrem TikTok-Account veröffentlichte die 32-Jährige in den vergangenen Wochen zahlreiche Clips, die sie gemeinsam mit der Star-Fotografin Sofia Malamute zeigen. So postete sie beispielsweise eine Aufnahme der Filmschaffenden beim Essen oder wie die beiden miteinander herumalbern. Einer der Clips bildet Ashley und Sofia sogar beim Kuscheln auf dem Sofa ab. Auf den Videos ist außerdem kaum zu übersehen, wie gut sich das Duo versteht. Unter dem Post freuten sich viele Fans zudem mit der Pretty Little Liars-Darstellerin. "Ich liebe es, dich glücklich zu sehen. Du verdienst nur das Beste" oder "Zusammen seid ihr unaufhaltbar", lauteten nur einige Kommentare.

Am vergangenen Wochenende wurde das angebliche Paar dann sogar zusammen in Los Angeles gesehen. Entspannt liefen die Schauspielerin und die dunkelhaarige Beauty durch die Straßen und schauten sich in den Geschäften um. Bisher haben sich weder Sofia noch Ashley zu den Liebesgerüchten zu Wort gemeldet.

TikTok / ashleybenson Sofia Malamute und Ashley Benson im November 2022

TikTok / sofiamalamute Sofia Malamute und Ashley Benson im November 2022

Instagram / sofiamalamute Sofia Malamute, Fotografin

