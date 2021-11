Läuft da was zwischen Paris Jackson (23) und Ashley Benson (31)? Die Tochter von Michael Jackson (✝50) und die Schauspielerin besuchten jetzt beide die amfAR-Gala. Ashley war zuletzt mit Cara Delevingne (29) liiert, doch das Paar trennte sich im vergangenen Jahr. Anfang des Jahres vermuteten Fans dann, dass zwischen dem britischen Supermodel und Paris etwas läuft – jetzt aber scheinen sich vielmehr Caras Ex-Freundin und deren frühere Flirtpartnerin näherzukommen.

Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, posieren Paris und Ashley zusammen in ihren Red-Carpet-Looks – dabei wirken die beiden ziemlich vertraut miteinander. Ashley war jedoch nicht der einzige Star, mit dem von der Sängerin bei der Veranstaltung Fotos aufgenommen wurden: Paris posierte unter anderem auch mit der "Midnight Sun"-Darstellerin Bella Thorne (24) für ein paar Schnappschüsse. Was ihren aktuellen Beziehungsstatus betrifft, hüllt sich Paris derzeit noch in Schweigen.

Vor einigen Monaten überraschte die American Horror Story-Darstellerin die Fans, als sie ihr neues Tattoo einer Rose in ihrer Instagram-Story enthüllte – Cara ließ sich dasselbe Motiv stechen. Ob es sich dabei um ein Freundschaftstattoo handelt oder doch einen Liebesbeweis, verriet Paris jedoch nicht.

Anzeige

Getty Images Cara Delevingne und Ashley Benson

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Bella Thorne bei der amfAR Gala 2021

Anzeige

Getty Images Paris Jackson und Cara Delevingne, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de