Supersüß: Ariana Grande und ihr Dalton strahlen um die Wette

Ariana Grande (29) will ihre Liebe mit der ganzen Welt teilen. Im vergangenen Jahr überraschte die Sängerin ihre Fans mit der Nachricht, dass sie nach zwei Jahren Beziehung ihren Freund Dalton Gomez geheiratet hat. Wie verliebt das Paar immer noch ineinander ist, beweisen der Immobilienmakler und die "7 Rings"-Interpretin auch immer wieder im Netz. Nun veröffentlichte Ariana ein süßes Pärchen-Pic mit ihrem Liebsten.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 29-Jährige nun eine ganze Reihe an Eindrücken aus ihrem Leben. Neben Fotos, auf denen Ariana lächelnd vor dem Spiegel posiert, teilte sie auch direkt zu Beginn eine Aufnahme, auf der sie gemeinsam mit ihrem Ehemann zu sehen ist. Sowohl Dalton als auch die ehemalige "Victorious"-Darstellerin strahlen glücklich in die Kamera und scheinen die gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen. Weitere Schnappschüsse bildeten den gemeinsamen Hund der Eheleute, den Himmel oder Ariana im Tonstudio ab. Auch ein Foto von Dalton, wie er gerade isst, veröffentlichte seine Partnerin.

Bei den Fans kam die süße Aufnahme der Turteltauben ebenfalls supergut an. Viele Abonnenten schwärmten beispielsweise, wie süß Ariana und Dalton doch zusammen aussehen. "Hört auf, ihr beiden seid so süß." oder "Ich liebe es, dich so glücklich zu sehen. Das ist, was du verdienst und noch mehr!", lauteten nur einige entzückte Kommentare.

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Instagram / arianagrande Dalton Gomez, Ehemann von Ariana Grande

Instagram / arianagrande Ariana Grande und ihr Ehemann Dalton im Februar 2022

