Aaron Carters (†) Ex will keinen Familienstreit um sein Erbe

Melanie Martin hofft auf Harmonie. Die US-Amerikanerin führte eine turbulente On-off-Beziehung mit Aaron Carter (✝34) und teilt mit dem Sänger sogar einen Sohn namens Prince (1). Anfang November musste sie jedoch einen tragischen Verlust verkraften: Der Musiker wurde leblos aufgefunden. Über den Nachlass von Nick Carters (42) Bruder muss noch entschieden werden. Mit seiner Familie hatte Aaron ein zerrüttetes Verhältnis – Melanie hofft aber dennoch, dass nach seinem Tod alles friedlich ablaufen kann.

Im Interview mit Us Weekly erklärte die 30-Jährige, sich nicht um das Geld ihres verstorbenen Partners streiten, sondern nur auf ihren Nachwuchs achten zu wollen: "Ich will keine Probleme oder Stress wegen Aarons Nachlass. Ich möchte nur, dass Prince gut versorgt ist und dass Aarons Erbe weiterlebt." Auch Nick und Co. möchte sie die Hand reichen. "Ich will kein böses Blut mit Aarons Familie. Wer auch immer in Prince' Leben sein möchte, kann in Prince' Leben sein", betonte Melanie.

Aarons Familie hingegen soll seine Ex bislang ausschließen. Wie ein Insider gegenüber TMZ berichtete, wurde sie nicht zu den Feierlichkeiten im Frühjahr eingeladen, bei denen die Asche des Künstlers verstreut werden soll. Melanie soll dafür aber eine eigene Gedenkfeier mit ihrem gemeinsamen Kind und Aarons Freunden abhalten wollen.

Getty Images Bobbie Jean Carter, Leslie Carter, Nick Carter, Angel Carter und Aaron Carter im Juli 2011

Instagram / aaroncarter Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie und seinem Sohn Prince Lyric

Instagram / missmelaniemartin Melanie Martin mit Aaron Carter im Dezember 2021

