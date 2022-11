Lucas Bravo verrät Details zu "Emily in Paris"-Staffel drei!

Lucas Bravo plaudert ein paar Infos aus! Der französische Hottie wurde vor allem mit seiner Rolle in Emily in Paris berühmt. In der romantischen Serie spielt er den Koch Gabriel, der mehreren Frauen den Kopf verdreht. Schon bald ist die dritte Staffel des Netflix-Hits verfügbar. Doch bevor es mit der Story rund um Gabriel weitergeht, verriet Lucas Promiflash Details zur neuen Season!

Auf dem "Moët Effervescence"-Event offenbarte er gegenüber Promiflash, dass er die dritte Season schon gesehen habe: "Meine Lieblingsszene ist das Ende", lachte Lucas. Das darf er selbstverständlich nicht verraten. "Es ist eine sehr bunte, pompöse Staffel. Ich bin sehr kritisch mit unserer Arbeit, aber ich denke, bisher ist das die beste Staffel", führte der 34-Jährige aus. Das klingt doch schon mal vielversprechend.

Im weiteren Gespräch packte er dann auch aus, dass es nicht immer leicht für ihn sei, in die Rolle des flirtfreudigen Gabriel zu schlüpfen. Insbesondere das Gefühlschaos scheint für Lucas befremdlich zu sein. Er selbst war noch nie Teil eines Liebesdreiecks: "Ich mag das Fremdgehen und Flirten an ihm nicht. Es ist definitiv außerhalb meiner Komfortzone."

Getty Images Der Cast von "Emily in Paris"

Getty Images Lucas Bravo, Schauspieler

Getty Images Der Cast von "Emily in Paris"

