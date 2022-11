"Dankbar": Harper Beckham schickt Bruder Romeo süße Notiz

Geschwisterliebe wird bei den Beckhams großgeschrieben! David Beckham (47), seine Frau Victoria (48) und ihre Kinder Brooklyn (23), Romeo (20), Cruz (17) und Harper (11) halten in der Öffentlichkeit fest zusammen. Besonders das Nesthäkchen zeigt seiner Familie immer wieder, wie lieb es sie hat: Zuletzt beschenkte es seinen Vater zum Beispiel mit einem Kuchen. Jetzt schickte Harper Bruder Romeo eine liebevolle Botschaft.

Der Fußballer machte sich mit seinem Fußballteam Inter Miami II. auf den Weg nach Holland. Auf Instagram zeigte er das besondere Geschenk, das er zum Abschied von seiner kleinen Schwester bekommen hatte. "Lieber Romeo, ich hoffe, du hast so viel Spaß in Holland, ich werde dich vermissen. Ich bin so stolz auf dich und deinen Fußball, gut gemacht. Ich bin so glücklich und dankbar, dass du mein älterer Bruder bist. Ich bin der glücklichste Mensch aller Zeiten. Ich liebe dich von ganzem Herzen", schrieb Harper ihm auf einen kleinen Zettel und versah die Notizen mit roten Herzen. Die Botschaft unterschrieb sie scherzhaft mit "Lieblingskind".

Romeo hatte nach einer fünfjährigen Pause, in der er sich auf Tennis konzentrierte, wieder mit dem Fußball angefangen. Seit vergangenem Jahr steht er nun bei Miami unter Vertrag – der Klub gehört seinem Vater. Nach dem ersten Tor seines Sohnes für den Verein zeigte sich die Fußballlegende begeistert im Netz: "Gut gemacht, Junge. Bin so stolz".

Romeo und Harper Beckham im März 2022

Romeo und Harper Seven Beckham

Romeo Beckham, Januar 2022

