Harry Styles & Co.: Was machen die One-Direction-Boys heute?

Wie ging es für Harry Styles (28) und Co. nach ihrer One Direction-Zeit weiter? 2010 nahmen er, Niall Horan (29), Liam Payne (29), Louis Tomlinson (30) und Zayn Malik (29) am britischen X Factor teil. In den darauffolgenden Jahren veröffentlichte die Band vier Studioalben. 2015 gab Zayn dann als Erster bekannt, dass er die Boygroup verlässt. Seine Ex-Bandkollegen nahmen daraufhin ein weiteres Album auf, bevor auch sie 2016 eine längere Pause einlegten, die bis heute andauert. Dennoch haben die Boys im Laufe der Jahre weiterhin Musik gemacht – und Schlagzeilen!

US Weekly blickte jetzt auf die vergangenen Jahre der One-Direction-Jungs zurück: Nachdem Niall 2017 sein Debütalbum veröffentlicht hatte, wurde es recht ruhig um den Musiker. Doch im vergangenen Monat gab es für seine Fans jeden Grund zur Freude: Niall kündigte neue Musik an. Aber auch privat war bei dem 29-Jährigen einiges los: Nachdem er unter anderem mit Hailee Steinfeld (25) zusammen war, scheint er 2020 in Amelia Woolley die große Liebe gefunden zu haben. Liam trennte sich hingegen 2018 von der Sängerin Cheryl Cole (39), nachdem sie zwei Jahre zuvor ihren gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßt hatten – seitdem ist er fleißig am Daten. 2017 veröffentlichte Liam eine Hitsingle, gefolgt von seinem Debütalbum im Jahr 2019.

Auch Louis ist mittlerweile Vater. Er und die Mutter seines Sohnes, Briana Jungwirth, sind seit 2018 allerdings getrennt. Aber nicht nur mit seiner Musik ist der 30-Jährige megaerfolgreich: Auch saß er 2015 als Gastmitglied in der "X Factor"-Jury. Kurz nach seinem Ausstieg aus der Band trennte sich Zayn von Perrie Edwards (29) und kam mit Gigi Hadid (27) zusammen. Mit ihr durfte er 2020 seine Tochter Khai begrüßen. Doch nur ein Jahr nach der Geburt trennten sie sich wieder. Aber auch musikalisch ging es für Zayn weiter: In den vergangenen Jahren veröffentlichte er mehrere Singles und drei Studioalben.

Harry scheint aktuell das erfolgreichste One-Direction-Mitglied zu sein: Sein Debütalbum erreichte nach der Veröffentlichung 2017 in 14 Ländern die Spitze der Charts, woraufhin zwei weitere Alben folgten. Aber auch als Schauspieler probiert sich der 28-Jährige aktuell aus. Ebenso sorgte sein Privatleben für Schlagzeilen: Unter anderem soll er Kendall Jenner (27) und Florence Pugh (26) gedatet haben. Aktuell legen Harry und seine derzeitige Freundin Olivia Wilde (38) allerdings eine Beziehungspause ein.

Niall Horan beim Kiss FM's Jingle Ball 2019

Liam Payne, Sänger

Louis Tomlinson, Sänger

Zayn Malik bei der New York Fashion Week

Harry Styles beim Toronto Film Festival im September 2022

