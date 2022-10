Mit neuem Album: Niall Horan feiert musikalisches Comeback

Alle Fans von Niall Horan (29) sollten jetzt aufpassen! 2010 nahmen er, Harry Styles (28), Liam Payne (29), Louis Tomlinson (30) und Zayn Malik (29) an der britischen Ausgabe von X-Factor teil. Daraus ging die Band One Direction hervor, die sechs Jahre lang die Fans begeisterte. Seit 2016 macht die Boygroup aber eine Pause. Doch während beispielsweise sein Bandkollege Harry regelmäßig große Konzerthallen füllt und sogar als Schauspieler vor den Kameras steht, wurde es um den Hottie recht ruhig – bis jetzt: Niall kündigte nun neue Musik an!

Auf Twitter teilte Niall am vergangenen Donnerstag die freudigen News mit seinen Fans: "Es ist eine Weile her [...]. Aber ich wollte euch nur ein Update geben, was so los war: Ich bin zurück", verkündete der 29-Jährige stolz. Sein neues Album soll bereits im kommenden Jahr erscheinen, auch plane Niall, auf einigen Festivals zu performen. "Ich weiß es zu schätzen, dass ihr so viel Geduld mit mir hattet", bedankte er sich außerdem bei seinen Fans.

Nialls Anhänger sind ganz aus dem Häuschen: "Neues Album und Festivals? Was wollen wir mehr?", "Ich kann das neue Album kaum abwarten, oh mein Gott!" oder "Ich habe dich so sehr vermisst – und ich kann es kaum erwarten, die neue Musik zu hören und dich live zu sehen!", schrieben einige User auf der Social-Media-Plattform.

Getty Images One Direction bei der "Die Chroniken von Narnia 3"-Premiere in London im November 2010

Getty Images Niall Horan, Sänger

Getty Images Niall Horan, Sänger

