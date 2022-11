Laut Insider: Sängerin Jesy Nelson soll diesen Rapper daten

Ist Jesy Nelson (31) etwa nicht mehr solo unterwegs? Die einstige Little Mix-Sängerin hatte in den vergangenen Monaten für Verwirrung rund um ihr Liebesleben gesorgt: Erst im August deutete die Britin an, wieder vergeben zu sein. Zuvor wurde die Musikerin knutschend mit dem Emily in Paris-Darsteller Lucien Laviscount (30) erwischt – ob sich die Beauty zu den neuesten Gerüchten äußern wird? Jesy soll jetzt nämlich einen festen Freund haben!

Berichten zufolge ist die 31-Jährige mit dem Londoner Rapper Zion Foster zusammen. Laut The Sun sollen die beiden einen romantischen Urlaub auf Jamaika verbracht haben. "Es ist noch zu früh und es gibt definitiv noch keine passende Bezeichnung dafür, aber Jesy und Zion sind sich in den letzten Wochen näher gekommen." Die zwei sollen nicht überstürzt vorgehen: "Sie gehen die Dinge in ihrem eigenen Tempo an und lassen alles auf sich zukommen, aber sie genießen die Gesellschaft des anderen sehr."

Nicht nur privat scheint es für die "Boyz"-Interpretin gut zu laufen: Im Oktober hatte Jesy via Instagram ihr musikalisches Comeback angekündigt. "Ich verspreche, dass es bald Musik geben wird, aber ich wollte sichergehen, dass es perfekt ist", verriet sie ihren Followern.

Getty Images Jesy Nelson im Oktober 2018 in London

Instagram / zionfoster Zion Foster, Rapper

Getty Images Jesy Nelson bei einer Preisverleihung in London, 2020

