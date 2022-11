Mit 23 Mutter geworden: Für Sarah Connor war es "ein Segen"

Sarah Connor (42) würde wohl alles wieder ganz genauso machen. Inzwischen ist sie nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, sondern auch vierfache Mutter. Neben den beiden Kids mit ihrem Mann Florian Fischer (48) hat die Musikerin auch noch einen Sohn und eine Tochter aus der Ehe mit Marc Terenzi (44). Ihren Erstgeborenen Tyler (18) brachte sie schon im Alter von 23 Jahren zur Welt. So jung Mutter geworden zu sein, war für Sarah "ein Segen"!

Im Gespräch mit Gala plauderte die 42-Jährige über die Veränderung in ihrem Leben, als sie in jungen Jahren ihr erstes Baby bekommen hat. "Der Übergang von der Rolle der großen Schwester zum Muttersein war kein großer Schock für mich wie für andere, die schon lange ein selbstbestimmtes Leben führen", erklärte Sarah. Sie sei von Anfang an "eine instinktive Mama" gewesen. "Doch trotz aller Freude hatte ich in meinen Zwanzigern öfter Sehnsucht nach Studieren, WG-Leben, Ausgehen. Stattdessen habe ich viel gearbeitet und meine Familie ernährt", räumte die Künstlerin dennoch ein.

Auch dass die Ehe mit Marc nicht funktioniert hat und sie sich mit 28 Jahren scheiden ließ, ist rückblickend kein großes Drama für Sarah: "Das war kein Weltuntergang. Ich war finanziell unabhängig, habe die Entscheidung gegen diese Ehe getroffen." Ihr sei immer bewusst gewesen, dass sie es auch alleine schaffen würde.

Instagram / sarahconnor Tyler Terenzi und Mama Sarah Connor

Getty Images Sarah Connor bei der Bambi-Verleihung in Baden-Baden im November 2019

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor

