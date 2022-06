Sarah Connor (41) platzt vor Stolz! Die Sängerin heiratete im Jahr 2004 standesamtlich den Musiker Marc Terenzi (43) – ein Jahr später folgte die kirchliche Hochzeit in Katalonien. Während ihrer Ehe, die fünf Jahre hielt, brachte die "Wie schön du bist"-Interpretin zwei Kinder, Tyler (18) und Summer, zur Welt. Nun machte Sarahs Sohn Tyler seinen Abschluss, was die Sängerin voller Stolz verkündete.

Auf Instagram gab die Mama bekannt, dass Tyler seine Schulzeit erfolgreich abgeschlossen hat. Der 18-Jährige machte in Berlin sein IB, was einem internationalen Abitur entspricht. Das teilte die gebürtige Delmenhorsterin in Form von zwei Bildern mit: Auf dem ersten Foto hält Tyler sein Zeugnis in die Kamera, während er eine Robe und Quaste auf dem Kopf trägt. Die zweite Aufnahme zeigt Mama und Sohn in Abendgarderobe. Zu dem Beitrag schrieb die 41-Jährige: "IB Abschluss 2022! Ich bin so f*cking stolz auf dich Tyler."

Schon im Februar 2022 teilte Sarah einige süße Schnappschüsse von ihrem Kind. Der Grund: Tyler ist volljährig geworden. Zu der Fotoreihe formulierte die Mama folgende Worte: "Ich kann einfach nicht glauben, dass du 18 bist! Ich liebe dich mehr als alle Sterne, das ganze Gras und alle Sandkörner. So doll! Du bist mein Leben! Happy Birthday Ty Guy."

Facebook / Sarah Connor Sarah Connor mit ihrem Sohn Tyler Terenzi bei seiner Abschlussfeier

Getty Images Sarah Connor im November 2019

Instagram / sarahconnor Tyler Terenzi und Mama Sarah Connor

