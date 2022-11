Nach Kathi-Trennung: Ist Kevin Yanik bereit für neue Liebe?

Ist Kevin Yanik schon über Katharina Wagener (27) hinweg? Anfang Oktober machten die Are You The One?-Stars ihre Trennung publik. Um ihren gemeinsamen Sohn Lio wollen sie sich trotzdem weiterhin zusammen kümmern – auch wenn das Verhältnis zwischen den Eltern schon seit Längerem ziemlich angespannt zu sein scheint. Doch wäre Kevin eigentlich schon bereit dazu, eine neue Beziehung einzugehen? Darüber sprach er jetzt.

Auf Instagram gab der Fitnessfan im Rahmen einer Fragerunde preis, dass er noch ziemlich mit der Trennung zu kämpfen habe. "Ich versuche mich abzulenken, aber abends holt mich alles ein", gab er ehrlich zu. Kevin fühle sich deshalb auch noch nicht bereit für eine neue Partnerschaft. "Ich bin dafür aktuell zu verletzt", meinte er und fügte hinzu: "Ich brauche Zeit für mich allein!"

Erst vor wenigen Tagen hatten sich der Hottie und seine Ex noch einmal getroffen, um ein klärendes Gespräch zu führen. Dabei haben sie sich aber nicht wirklich aussprechen können, wie Kathi in ihrer Instagram-Story erzählte: "Ganz im Gegenteil, denn meine Vermutungen wurden bestätigt." Was genau sie damit meinte, ließ sie allerdings offen.

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Stars

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, "Are You The One?"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de