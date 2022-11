Aussprache bei Kevin Yanik und Kathi: Hat es was gebracht?

Wie stehen die beiden zueinander? Vor einigen Wochen gaben Katharina Wagener (27) und Kevin Yanik bekannt, dass sie sich trennen. Zuvor lernten sie sich bei Are You The One? kennen und bekamen auch einen Sohn zusammen. Eigentlich verstanden sie sich bis zuletzt gut, doch Missverständnisse kamen auf und die zwei wollten noch mal ein klärendes Gespräch führen. Hat Kathi und Kevins Gespräch sie wieder näher zusammengebracht?

Das wollte jedenfalls ein Fan der Influencerin im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wissen. "Nein ganz im Gegenteil, denn meine Vermutungen wurden bestätigt", gab Kathi daraufhin zu. Was genau vorgefallen ist, behielt sie allerdings für sich. Im Hintergrund fügte sie jedoch ein Zitat hinzu: "Ihr Vertrauensproblem hat mit deinem Lügenproblem angefangen."

Währenddessen hat Kevin in seiner Story seinen Fans mitgeteilt, dass er bald eine große Ankündigung hat und "alles enthüllen" will. Deswegen macht sich Kathi allerdings keine Sorgen. "Ich habe bis jetzt immer geschwiegen und alles runtergeschluckt, aber auch ich kann irgendwann die ganze Wahrheit ans Licht bringen und das weiß er", erklärte die 27-Jährige diesbezüglich.

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn, Februar 2022

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, "Are You The One?"-Star

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, TV-Star

