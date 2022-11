Nach Mega-Quote: Neuer "Wetten, dass..?"-Termin steht schon

Fans von Wetten, dass..? können sich freuen! Am 19. November feierte die Show sein zweites Comeback – und wieder schalteten zahlreiche Leute ein. Die Kult-Show mit Thomas Gottschalk (72) lockte 10,9 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor den Bildschirm. Mit 39,5 Prozent Marktanteil ist die ZDF-Sendung der Sieger des Abends gewesen. Und weil es so schön war, steht bereits ein neuer Termin für die Kultshow.

Das berichtet nun zumindest Bild. Angeblich soll Thomas am 25. November 2023 in Offenburg wieder durch die Show führen. "Ich glaube, gemeinsam mit über zehn Millionen Zuschauern, davon 45 Prozent in der 'jungen Zielgruppe', weiterhin an das Format und freue mich, wenn es weitergeht", soll der Moderator selbst über die mögliche Zukunft seiner Show gesagt haben.

Für den Entertainer könnte es auch noch lange so weiter gehen. "Ich bin open end dabei, wenn sich das ZDF und der liebe Gott einig sind", merkte der gebürtige Bamberger wohl anschließend an. Allerdings mit einer Einschränkung: Eine Mallorca-Sendung soll es zukünftig nicht mehr geben.

Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" im November 2022

Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" im November 2021

