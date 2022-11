Nach Zysten-Statement: Hailey Bieber bei Dinner mit Freunden

Hailey Bieber (26) genießt Zeit mit ihren Liebsten. Vor wenigen Tagen machte das Model öffentlich, dass es eine Zyste am Eierstock hat und deswegen an fiesen Schmerzen leidet. Die Frau von Justin Bieber (28) stellte klar, dass sie weder schwanger sei noch an Endometriose oder einer Hormonstörung leide. Dennoch fühle sie sich aufgebläht, krampfig und emotional. Nun scheint sie sich davon etwas abzulenken: Hailey genoss ein Dinner mit ihrem Mann und ein paar Freunden.

Paparazzi-Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen, zeigen die 26-Jährige Hand in Hand mit ihrem Mann vor einem asiatischen Restaurant im kalifornischen Malibu. Ebenfalls dort gesichtet wurde Kendall Jenner (27), eine sehr gute Freundin von Hailey. Zudem soll aber auch die Sängerin Justine Skye (27) den dreien Gesellschaft geleistet haben, ebenso wie der Pastor Judah Smith und dessen Frau.

Hailey und Kendall sind seit über zehn Jahren befreundet. Auch Justine gehört seit einer Weile zu ihrem gemeinsamen Freundeskreis dazu. Wie viel Justin ihr bedeutet, hat die Laufstegschönheit gerade erst vor ein paar Tagen auf Instagram betont. "So dankbar für dich, mein Herz", schwärmte sie unter einem süßen Pärchenfoto.

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber

Getty Images Justine Skye, Sängerin

Instagram / haileybieber Justin Bieber und Hailey Bieber

