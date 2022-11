Thanksgiving: Hailey Bieber ist dankbar für Ehemann Justin

Die beiden können einfach nicht genug voneinander bekommen! Den nordamerikanischen Feiertag Thanksgiving haben Hailey (26) und Justin Bieber (28) im weit entfernten Tokyo verbracht. Das traditionelle Essen dieses Tages wird meist mit einer Danksagung der Anwesenden begleitet. Darin werden die Dinge aufgezählt, wofür man in diesem Jahr besonders dankbar ist. Nach beinahe fünf Ehejahren des Paares ist es wohl kaum verwunderlich: Hailey Bieber ist dankbar für ihren Justin!

In ihrer Story auf Instagram teilt die 26-Jährige ein süßes Bild von sich und dem "Beauty And A Beat"-Interpreten. Darauf kann das verliebte Paar kaum die Hände voneinander lassen! Aneinander gekuschelt posieren sie glücklich lächelnd in einem Park. In Jogginghosen, weiten Sweatshirts und Beanies genießen sie den sonnigen Tag in Japan. Zu dem Bild schreibt Hailey: "So dankbar für dich, mein Herz."

Ein Truthahn darf an Thanksgiving natürlich auch nicht fehlen. Vor zwei Jahren hatte sich das Model das erste Mal an das Festessen gewagt. Auch dieses Ereignis hatte sie mit einem Post festgehalten und ihrer Community ein Bild ihres großzügig gerösteten Truthahns gezeigt. "Das erste Mal Truthahn gemacht. (Nein, er ist nicht verbrannt.) Fröhliches Thanksgiving", hatte die Bildunterschrift gelautet.

Instagram / justinbieber Hailey Bieber und Justin Bieber mit Hund im August 2022

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Hailey Bieber an Thanksgiving 2020

Glaubt ihr, die beiden konnten auch dieses Jahr in Tokyo einen Truthahn genießen? Ja, bestimmt! Nein, ich glaube nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



