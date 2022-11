Selten: Anna Ermakova knutscht Freund in der Öffentlichkeit

Anna Ermakova (22) ist verliebt! Ende 2019 tauchten erste Bilder von dem Model und ihrem Freund auf. Die Tochter von Ex-Tennisstar Boris Becker (55) hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus – auch ihr Liebesleben hält sie geheim. Nichtsdestotrotz wurde die Beauty turtelnd mit ihrem Liebsten gesichtet. Erst im Juni dieses Jahres erwischten Paparazzi sie bei einem romantischen Date. Jetzt wurde das Paar knutschend abgelichtet.

Auf neuen Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die 22-Jährige und ihren Partner bei einem Spaziergang durch West London. Die Turteltauben wurden beim gemeinsamen Verlassen eines Hotels abgelichtet. Anna und ihr Freund, dessen Identität nicht bekannt ist, hielten auf der Straße an und tauschten innige Küsse aus. Beide waren äußerst lässig gekleidet: Anna trug schwarze Leggings und Turnschuhe, ihre bessere Hälfte trug eine Jeans und ebenfalls Turnschuhe.

In den vergangenen Monaten geriet Anna weniger wegen ihrer Beziehung in die Öffentlichkeit – ihr Vater Boris wurde wegen Insolvenzverschleppung zu einer Haftstrafe verurteilt. In einem Interview mit BUNTE quarterly verriet sie, dass sie auf eine frühere Freilassung ihres Papas hoffe. In dieser schweren Zeit müsse er nicht auf den Support seiner Liebsten verzichten: "Er hat [dabei] die Unterstützung seiner Familie und seiner Fans."

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Model

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, September 2022

Getty Images Anna Ermakova bei der Mercedes-Benz Fashion Week, 2015

