Heiße Bikini-Show geht weiter: Sylvie Meis planscht in Miami

Heiß, heißer, Sylvie Meis (44)! Die Moderatorin begleitet derzeit ihren Liebsten, den renommierten Künstler Niclas Castello, zur internationalen Kunstmesse nach Miami. Während er arbeitet, genießt sie die freie Zeit am Meer der Sonnenstadt. Langweilig scheint der Niederländerin jedenfalls nicht ohne ihren Gatten zu sein, denn diesmal war sie in Begleitung eines Freundes unterwegs. Sylvie verzückte die Paparazzi wieder einmal mit ihrem heißen Body in einem sexy Bikini!

Die 44-Jährige ließ sich in einem knappen schwarzen Zweiteiler ablichten, zu dem sie eine große schwarze Sonnenbrille trug. An ihrem linken Arm funkelten ein paar auffällige Armreifen. Ihre Haare knotete sich der TV-Star ganz lässig zu einem Dutt zusammen. Die Sonnenstrahlen fing die Influencerin gemeinsam mit dem Haarstylist und Make-up-Artist Florian Ferino ein, wie Sylvie auf ihrem Instagram-Kanal kurz darauf verriet.

Die Blondine bereitete sich wohl bereits auf möglichen Tratsch vor, der entstehen könnte, weil sie nicht mit Niclas, sondern mit jemand anderem erholsame Stunden verbringt. "Mit meinem neuen Lover unterwegs. Das könnt ihr dann morgen in der Klatschzeitung lesen", amüsierte sich die Ex-Frau von Rafael van der Vaart (39).

Anzeige

ActionPress Sylvie Meis mit einem Freund im Urlaub im November 2022

Anzeige

ActionPress Sylvie Meis im Miami-Urlaub, November 2022

Anzeige

ActionPress Sylvie Meis im November 2022

Anzeige



