Georgina Rodriguez und Co.: Das sind Portugals Spielerfrauen

Hier ist eine schöner als die andere! Die portugiesische Nationalmannschaft rund um Superstar Cristiano Ronaldo (37) kämpft aktuell um den WM-Titel. Der Stürmer wurde mit dem 1:0 gegen Ghana (Endstand: 3:2) am frühen Donnerstagabend in Doha zum ersten Spieler, der bei fünf WM-Endrunden mindestens ein Tor erzielte. Vor allem seine Freundin Georgina Rodriguez (28) dürfte sich über den Erfolg ihres Liebsten freuen. Aber die Beauty ist nicht die Einzige, die ihrem Liebsten von der Seitenlinie aus zujubelt: Das ganze Team wird von seinen unglaublichen Spielerfrauen angefeuert.

Allen voran aber natürlich die Argentinierin, die Cristianos Herz erobert hat. Georgina hat inzwischen ihre eigene Bekleidungslinie und eine Rolle in einer Netflix-Serie. Kennengelernt hat sie Cristiano 2016, als sie noch als Verkäuferin bei Gucci arbeitete. Aber auch Bernardo Silvas (28) Freundin Ines Tomaz kann sich sehen lassen. Sie lernten sich während des Lockdowns kennen, nachdem sie von gemeinsamen Freunden vorgestellt wurden. Seitdem sind die beiden unzertrennlich – und inzwischen sogar verlobt.

Die 20-jährige Margarida Corceiro (20) ist die Freundin des portugiesischen Nationalspielers João Félix (23). Sie ist eine Soap-Darstellerin, die 2019 erstmals in "Prisoneira" zu sehen war und derzeit in "Bem me Quer" auftritt. Ana Pinho lernte ihren Mann Bruno Fernandes (27) kennen, als sie beide 16 Jahre alt waren. Sie heirateten 2015 und brachten zwei Jahre später ihr erstes Kind, die süße Matilde, zur Welt.

Anzeige

Instagram / inesdegenertomaz Bernardo Silva und seine Freundin Ines Tomaz

Anzeige

Instagram / joaofelix79 João Félix und seine Freundin Margarida Corceiro

Anzeige

Getty Images Georgina Rodríguez im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de