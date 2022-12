Tatsächlich: Katie Price bestätigt die Trennung von Carl!

Offensichtlich ist zwischen Katie Price (44) und Carl Woods nun doch alles aus und vorbei! Das ehemalige Boxenluder und der Autohändler verlobten sich im vergangenen Jahr miteinander – eigentlich wollte die Influencerin in diesem Jahr von ihrem Schatz sogar schwanger werden. Jedoch wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Krisengerüchte um die zwei laut. Nun haben Katie und Carl sich offenbar endgültig getrennt.

Auf Instagram brach Katie ihr Schweigen in Hinblick auf ihren Beziehungsstatus – und bestätigte in einem Clip, in dem sie sich schminkt, das Liebes-Aus: "Hey ihr alle, also ja, ich bin Single." Scheint so, als würden die Beauty und Carl von nun an endgültig getrennte Wege gehen. Näher ging die 44-Jährige aber nicht auf die Trennung ein.

Vor über einer Woche hatte Carl auf Instagram ein emotionales Statement hochgeladen, in dem er schwere Anschuldigungen gegen Katie erhob: "Katie und ich sind nicht mehr zusammen. Ich habe gestern herausgefunden, dass Katie mich betrogen hat." Sie habe den Seitensprung selbst zugegeben.

Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Carl Woods und Katie Price im Juni 2022

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de