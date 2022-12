Trennung und neue Liebe: Anna-Carina Woitschack ist happy

Anna-Carina Woitschack (30) scheint es mitten im Liebes-Chaos gut zu gehen! Die Sängerin gab Mitte November die Trennung von ihrem Noch-Ehemann Stefan Mross (47) bekannt. Kurz darauf wurde sie mit einem neuen Mann gesichtet – die Beziehung zu ihrem Daniel bestätigte sie inzwischen auch. Für ihren Ex war das ein schwerer Schlag, doch der Blondine geht es offenbar prächtig im neuen Lebensabschnitt: Auf einem Event äußerte sie sich nun erstmals zu ihrem Glück!

"Es ist natürlich heute schon etwas Besonderes", erzählte Anna-Carina auf dem roten Teppich in München gegenüber RTL. Dennoch habe sie sich auf dieses erste Event seit der Trennung gefreut: "Ich muss sagen, ich genieße es sehr, ich bin sehr, sehr glücklich!" Auf dem Red Carpet strahlte der Schlagerstar in einer Kombi aus langärmligen Crop-Top und langem Rock, die über und über mit Pailletten bestickt ist.

Dass ihre neue Liebe etwas mit der Trennung zu tun habe, stritt Anna-Carina in einem Interview übrigens ab: Sie habe Daniel nach dem Liebes-Aus mit Stefan kennengelernt. "Die Trennung war eine kraftraubende und längere Phase, was nach einer so langen Beziehung normal ist", erklärte sie gegenüber Bild.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei "Das große Schlagerjubiläum" 2022

Anna-Carina Woitschack im November 2022 in München

Anna-Carina Woitschack im April 2022

