Wie bitte? Jana-Maria pinkelt in "Bachelor in Paradise"-Pool

Die Kandidaten müssen total ehrlich sein! In der fünften Folge von Bachelor in Paradise haben sich schon einige Pärchen gebildet – andere wieder zerstritten. Nun fanden sich die Kandidaten jedoch zu einem Abendessen an einer langen Tafel zusammen: Dem Dinner der Wahrheit. Dabei mussten sie die anonymen Fragen der anderen beantworten. Doch Jana-Maria Herz' (30) Antwort löst Entsetzen bei den anderen aus!

Die einstige Bachelor-Kandidatin bekam nämlich die ernsthafte Frage gestellt, ob sie schon in den Pool der Villa gepinkelt habe. Das löste schon Gelächter bei den anderen aus. Und Jana-Maria stand stolz auf und verkündete: "Ich hab nicht nur einmal in den Pool gepinkelt!" Die anderen Singles brüllten daraufhin vor Lachen und applaudierten. Einige waren aber auch gar nicht begeistert. "Das ist nicht geil, das ist ekelhaft!", rief Yannick Syperek dazwischen.

Und was sagt Jana-Marias Herzblatt dazu? Schon seit einigen Tagen ist sie heftig mit Umut Tekin (25) am Turteln. Der ist weiterhin ganz vernarrt in die Wahlspanierin und findet ihre Pinkel-Aktion süß. Beim Dinner der Wahrheit wurde er wiederum gefragt, ob er mit ernsthaften Absichten in der Show sei und meinte daraufhin ganz schmachtend: "Anfangs nein, aber jetzt, nachdem ich Jana intensiver kennengelernt habe: ja."

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

Bachelor in Paradise, RTL+ Die Kandidaten von "Bachelor in Paradise" beim Dinner der Wahrheit

Bachelor in Paradise, RTL+ Umut und Jana-Maria bei "Bachelor in Paradise"

RTL / René Lohse Umut Tekin, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

