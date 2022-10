Eddie Redmayne über die Gründe seiner erfolgreichen Karriere

Eddie Redmayne (40) weiß, wem er seinen Erfolg zu verdanken hat! Der erfolgreiche Schauspieler ist unter anderem für seine Rolle als Newt Scamander in "Fantastic Beasts" und Marius Pontmercy in "Les Misérables" bekannt. Für seine Leistungen kann er sich vor Preisen und Awards gar nicht mehr retten. Erst am Wochenende bekam er zwei unterschiedliche Auszeichnungen für seine Leistung in "The Good Nurse" verliehen. Im Zuge dessen verriet Eddie nun, was die Wurzeln seines Erfolges sind!

In einem Interview mit Today erzählte Eddie, dass er aus einer Familie käme, die kein großer Fan des Theaters, von Filmen oder der Musik gewesen sei. Der heute 40-Jährige dagegen liebte Musik, das Singen und die Schauspielerei schon in der Schule. Auch wenn sie ihre Leidenschaften nicht teilten, rechne Eddie es seinen Eltern hoch an, dass sie ihn dennoch in seinen Hobbies bekräftigten. "Alles, was mich oder meine Brüder interessiert hat, haben sie unterstützt", fügte der "Fantastic Beasts"-Star glücklich an und dankte seinen Eltern für diese frühe Förderung.

Für zwei seiner Rollen war Eddie sogar für einen Oscar nominiert! Eine Nominierung galt "The Danish Girl". Dort spielte er die transsexuelle Malerin Lili Elbe. Neben Erfolgen rieselte es jedoch auch Kritik dafür, dass ein heterosexueller Cis-Mann eine transsexuelle Künstlerin darstellt. In einem Interview mit der Sunday Times hatte er sich letztes Jahr seiner Erfolgsrolle ebenfalls kritisch gegenüber geäußert und verdeutlicht, so eine Rolle heute nicht mehr anzunehmen.

Anzeige

Getty Images Eddie Redmayne, Schauspieler

Anzeige

CapitalPictures / Actionpress Eddie Redmayne in "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse"

Anzeige

Collection Christophel/ Action Press Eddie Redmayne in "The Danish Girl"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de