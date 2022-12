Endlich geschieden: Kim Kardashian ist total erleichtert!

Kim Kardashian (42) ist froh, dass sie und Kanye West (45) jetzt endgültig geschiedene Leute sind! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Rapper gaben sich 2014 das Jawort. Gemeinsam haben die Unternehmerin und der Musiker vier Kinder. Vor rund zwei Jahren trennten sie sich dann aber – rechtskräftig geschieden wurden sie jedoch erst vor wenigen Tagen. Darüber soll Kim total erleichtert sein!

Ein Insider plauderte gegenüber People aus, dass Kim "sehr erleichtert" darüber sei, dass die Scheidung nun durch ist. Sie habe nämlich nicht gewollt, dass die Scheidung vor Gericht geht. Glücklicherweise konnten die zwei sich in vielen Punkten nun doch einigen: "[Kim und Kanye] hatten diverse anfängliche Meinungsverschiedenheiten, bei denen sie sich nun aber einigen konnten. Kanye stimmte am Ende den meisten Dingen zu, die er in der Vergangenheit abgelehnt hatte", erklärte die Quelle weiter.

Kim hoffe aber auch, dass sich in puncto Erziehung nun einiges ändern werde. Ihr sei auch wichtig, dass Kanye Probleme privat mit Kim klärt – und nicht öffentlich. "Sie möchte, dass die Kinder geschützt sind. Kim hofft, dass die gemeinsame Erziehung von nun an ein bisschen einfacher sein wird", verriet der Informant.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian mit Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2016

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren vier Kids Saint, Psalm, Chicago und North

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de