Geeinigt! Kim Kardashian und Kanye Wests Scheidung ist durch

Kim Kardashian (42) und Kanye West (45) haben ihre Ehe ganz offiziell hinter sich gelassen! Im Februar 2021 ging diese Schlagzeile um die ganze Welt: Die Reality-TV-Bekanntheit hatte die Scheidung von ihrem Mann eingereicht. Allzu überrascht war aber niemand, denn: Zuvor hatte der Rapper öffentlich gegen seine Frau ausgeteilt. Die Scheidungsverhandlungen zogen sich zunächst ganz schön hin, weil er anfangs nicht kooperiert haben soll – vor allem in Bezug auf das Sorgrecht. Doch jetzt konnten Kim und Kanye sich in allen Punkten einigen und sind offiziell geschieden!

Das berichtet jetzt TMZ – dem Magazin sollen die offiziellen Dokumente vorliegen. Demnach haben die beiden Superstars sich fair geeinigt: Laut der Vereinbarung erhalten Kim und Kanye das gemeinsame Sorgerecht mit "gleichberechtigtem Zugang" zu ihren vier Kindern. Weiter heißt es in der Erinigung, dass Kanye Kim 200.000 Dollar Unterhalt pro Monat zahlen – dabei soll es sich aber nur um seinen Anteil handeln, Kim soll ebenso viel für ihre Kids ausgeben wollen. Darüber hinaus sei er für 50 Prozent der Sicherheitskosten und Ausbildungskosten der Kinder verantwortlich, einschließlich der Studiengebühren. Ihre Vermögenswerte würden die beiden Verflossenen so aufteilen, wie sie es vorab in ihrem Ehevertrag festgelegt haben.

Bis hierhin klingt alles nach einem Standardprozedere. Außergewöhnlich ist jedoch folgender Punkt: Wenn es jemals einen Streit um die Kinder geben sollte, vereinbarten Kim und Kanye, dass sie an einer Mediation teilnehmen werden! Diese Maßnahme sei verpflichtend: Wenn einer von ihnen nicht teilnehmen sollte, trifft der andere standardmäßig die Entscheidung in einem Streitfall.

Getty Images Kim Kardashian mit Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2016

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, September 2012

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

