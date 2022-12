Für Skims: Kim Kardashian hat Snoop Dogg als Model engagiert

Kim Kardashian (42) hat sich mal wieder prominente Unterstützung geholt! Mit ihrer Modelinie Skims ist die Reality-TV-Bekanntheit total erfolgreich – und begeistert ihre Fans weltweit mit ihren Produkten. Für eine Kampagne im vergangenen April schlossen sich sogar Supermodels wie Tyra Banks (48), Heidi Klum (49), Alessandra Ambrosio (41) und Candice Swanepoel (34) mit an, um in der Mode der Unternehmerin zu posieren. Auch für die Weihnachtskollektion hat sich die Beauty etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Snoop Dogg und seine Familie präsentieren Kims neue Kollektion!

Auf ihrem Instagram-Account stellte Kim am Donnerstag ihre neue Winterkollektion vor. Für ihre gemütliche Mode für kalte Wintertage holte sich die 42-Jährige ganz besondere Models mit ins Boot! "Wir präsentieren die Skims Holiday-Kampagne mit Snoop Dogg und seiner Frau, seinen Kindern und Enkelkindern in der Hauptrolle", verkündete Kim unter einigen offiziellen Bildern des Shootings, auf denen der Rapper und seine Familie in bequemen Schlafanzügen posieren. Dabei sei es das erste Mal, dass der "Drop It Like It's Hot"-Interpret und seine Liebsten gemeinsam vor der Linse stehen.

Während einige Fans total begeistert von der Kollektion sind, hagelt es in der Kommentarspalte unter ihrem Post noch immer herbe Kritik für Kim. Immerhin bezog sie als Werbegesicht der bekannten Modemarke Balenciaga lange keine Stellung zu dem jüngsten Skandal. "Warum lenkst du so ab Kim?" oder "Wir werden das nicht vergessen", heißt es deshalb unter anderem in ihrer Community.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Skims-Gründerin

Getty Images Snoop Dogg im August 2022

CelebCandidly / MEGA Kim Kardashian im Balenciaga-Outfit, Oktober 2022

