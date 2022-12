Gab Christina nur "Temptation Island"-Vanessa die Schuld?

Wen macht Christina Dimitriou (30) für das Gefühlschaos ihres Freundes verantwortlich? Die Griechin und ihr Partner Aleksandar Petrovic (31) zogen in die Temptation Island V.I.P.-Villa, um sich dem absoluten Treuetest zu stellen. Doch der ging offenbar nach hinten los. Denn während die Influencerin in der Frauenvilla ist, baute der Personal Trainer Gefühle für Vanessa Nwattu auf. In der Show schoss die Ex on the Beach-Bekanntheit deshalb gegen die Verführerin. Gegenüber Promiflash verriet Christina nun, wem sie die Schuld an dem Drama gibt!

Gegenüber Promiflash offenbarte Christina, dass sie die Bilder von Aleks und Vanessa "distanzierter und kälter" werden ließen. Dennoch habe sich die 31-Jährige vorgenommen, vor jedem Lagerfeuer Ruhe zu bewahren. Auch wenn sie in der Show vor allem gegen die 22-Jährige schoss, weiß Christina: "[Auch Aleks] trägt sehr viel Schuld, ganz klar: Er hätte es auch sein lassen können, aber er hat es zugelassen." Dennoch sieht sie auch Vanessa in der Verantwortung! "Ihr Verhalten finde ich auch schlimm. Sie hat die Aufgabe, ihn zu testen, aber das, was sie macht, geht weit darüber hinaus", verriet sie im Interview.

Doch hätte Christina ihrem Freund nach diesen Bildern überhaupt verzeihen können? "Ich [bin] der Meinung, dass man erst darüber reden sollte. Man muss auch vieles hinterfragen, ob es nun wirklich so war oder nicht", erklärte sie weiter und fügte hinzu, dass ihr Bauchgefühl sie bereits auf das Schlimmste vorbereitet habe: "Ich wusste schon seit Tag zwei oder drei, dass die beiden eine enge Bindung aufbauen. Ich wollte es nur nicht wahrhaben".

"Temptation Island V.I.P." seit 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Aleks und Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, Juli 2021

