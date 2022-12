Nach "Prince Charming"-Drama: Ist Fabian Fuchs geflüchtet?

Wurde Fabian Fuchs einfach alles zu viel? Er war die Hauptfigur der diesjährigen Staffel von Prince Charming. Im Finale entschied er sich zwar für den Kandidaten Basti – doch bereits nach kurzer Zeit bandelte er mit dem Zweitplatzierten Tim an. Aber auch daraus wurde nichts Ernstes. Im Netz erntete der Prinz dafür Kritik. Braucht Fabian deshalb nun eine kleine Auszeit?

Auf Social Media meldete sich der ehemalige Prince Charming nun schon länger nicht mehr bei seiner Community. Auch die Kommentarfunktion unter seinen Beiträgen ist derzeit eingeschränkt. Im Promiflash-Interview plauderte Tim nun etwas aus dem Nähkästchen – auf die Frage, ob die Teilnahme an der Show sich auf Fabis Datingleben ausgewirkt hat, antwortete der Schweizer: "Vielleicht hat es das ja schon. Er ist ja jetzt nach London geflüchtet. Ich weiß es nicht." Bei dem Wiedersehen sprach der 33-Jährige dann auch über seinen Beziehungsstatus.

"Es ist kompliziert", lachte Fabian. Datet er also jemanden in London? "Ich glaube, er ist hauptsächlich beruflich dort, er war auch schon früher viel in London", schätzte Tim die Situation ein. Er sei auch der Meinung, dass es nach der Ausstrahlung nicht allzu leicht für den Unternehmer sei: "Ich glaube, es ist schon anspruchsvoll für ihn, diese ganze Sache."

Instagram / timhornbyl Tim Hornbyl im Oktober 2022

Instagram / fab.fox Fabian Fuchs im August 2022 auf Mykonos

Instagram / timhornbyl Tim Hornbyl, "Prince Charming"-Kandidat 2022

