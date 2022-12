Neue Fotos: Ging DJ Jeezy hier schon einmal Farina fremd?

Belasten diese Fotos DJ Jeezy nun noch mehr? Vor wenigen Tagen machte Farina Yari, die unter ihrem Blogger-Namen Novalanalove (31) bekannt ist, öffentlich, dass sie sich von ihrem Ehemann getrennt habe. Zuvor kursierten Fotos im Netz, auf denen der Musiker mit einer anderen Frau im Klub zu knutschen schien. DJ Jeezy gab daraufhin seine Fehler in einem langen Statement zu. Doch jetzt tauchten neue Bilder auf: Ging DJ Jeezy hier vor Jahren schon mal fremd?

Bild liegen nun Aufnahmen vor, die mutmaßlich Pouya – so sein richtiger Name – erneut knutschend zeigen: Eine Dame sitzt auf seinem Schoß, seine Hand greift ihren Po und sie küssen sich innig. Die Fotos sollen laut dem Blatt aus dem Jahr 2019 stammen und in Dubai entstanden sein. Dort sei der DJ in einem Club feiern gewesen – Farina sei damals nicht mit dabei gewesen.

Novalanalove deutete in ihrem Trennungsstatement bereits an, dass ihr Vertrauen schon einmal gebrochen wurde. "Ich bin nicht taub und nicht blind und es sind viele unverzeihliche Dinge passiert, aber wenn mich jemand um eine Chance bittet, dann bekommt er diese. Tief in meinem Herzen konnte ich nie wirklich verzeihen", schrieb die Influencerin auf Instagram.

Anzeige

Instagram / novalanalove DJ Jeezy, Novalanlove und ihre Tochter Nola Kiana im November 2022

Anzeige

Instagram / jeezygram DJ Jeezy, Ex von Novalanalove

Anzeige

Instagram / jeezygram Pouya Yari und Farina Opoku

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de