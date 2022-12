Prinz William & Prinzessin Kate wären für viertes Kind offen

Das Prinzenpaar von Wales ist weiterem Nachwuchs wohl nicht abgeneigt! Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) sind stolze Eltern von drei Kindern. Mit Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) hat das Ehepaar aber allerhand zu tun. Wie der Thronfolger erst kürzlich verriet, halten die drei ihren Papa öfter mal wach. Doch das scheint für das royale Duo kein Ausschlusskriterium zu sein: William und Kate könnten sich vorstellen, noch mal Eltern zu werden!

Das verriet nun ein Insider gegenüber Us Weekly. "Sie sind beide sehr dankbar für das, was sie haben und schätzen sich glücklich, drei schöne, gesunde Kinder großziehen zu können", erzählte die Quelle offen und fügte hinzu: "Aber, wenn ein viertes Kind käme, würden sie das mit offenen Armen begrüßen." Das Paar wolle einfach schauen, was passiert – weiterer Nachwuchs stehe jedoch nicht ganz oben auf ihrer Prioritätenliste.

Dass die beiden absolute Familienmenschen sind, beweisen William und Kate immer wieder. 2018 hatte Kate in einem offenen Brief geschrieben, worauf es ihr besonders ankommt. "Gemeinsame Zeit zu verbringen ist ein so wichtiger Aspekt des Familienlebens und für mich als Mutter sind es die einfachen Familienmomente wie das gemeinsame Spielen im Freien, die ich schätze", erklärte sie.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in Boston 2022

Getty Images Prinzessin Kate im November 2022

