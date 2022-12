Schauspieldebüt: Stefano Zarrella zu Gast bei "Unter uns"!

Stefano Zarrella (31) darf sich über seine allererste Schauspielrolle freuen! Normalerweise sieht man den Bruder von Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (44) auf Instagram, wo er seinen Followern verschiedenste Rezepte vorstellt. Jetzt legt der Verlobte von Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Romina Palm (23) aber den Kochlöffel beiseite und stellt sich neuen Herausforderungen: Stefano wird schon bald in einer Gastrolle bei Unter uns zu sehen sein!

In der Folge, die am 29. Dezember ausgestrahlt wird, taucht der 31-Jährige in der Schillerallee auf. Der Grund: Bei "Unter uns" steht das Finale der Koch-Show "30 Minuten heißer Scheiß" an. Dort treten Vivian Lassner (Sharon Berlinghoff, 26) und David Junker (Diego Carlos Seyfarth, 37) gegen Britta Schönfeld (Tabea Heynig, 52), Tante Lulu (Iris Werlin) und Rufus Sturm (Kai Noll, 58) an – und in der Jury sitzt kein Geringerer als Stefano Zarrella. "Ich spiele mich selbst und darf entscheiden, welches Gericht besser ist und wer die Reise nach Rom gewinnt", berichtete er im Interview mit Picture Puzzle Medien.

Für Stefano ist es das erste Mal. "Ich war in meiner Unizeit mal Komparse, aber bei 'Unter uns' zu spielen, ist meine Schauspiel-Premiere", erzählte der Web-Koch. Dennoch habe er sich von der ersten Szene an wohlgefühlt und sei am Set herzlich aufgenommen worden.

