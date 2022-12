Seine letzte Tour: Dieter Bohlen bekommt besonderen Support!

Statt eines großen Comebacks feiert er eher einen Abschied! Vor wenigen Monaten überraschte DSDS-Juror Dieter Bohlen (68) seine Fans mit einer Hammernachricht: Er wird kommendes Jahr mit seiner Tour "Das größte Comeback aller Zeiten" durch Deutschland reisen. Doch offenbar war's das danach auch für ihn: Mit dieser Tour will sich Dieter nämlich von der Bühne verabschieden und bekommt dabei besondere Unterstützung!

Wie Bild berichtet, wird der 68-Jährige 2023 ein letztes Mal für einige Konzerte auf der großen Showbühne stehen. Neben altbekannten Modern Talking-Hits und Songs, die er in den 2000ern produziert hat, dürfen sich Fans aber auch auf ein besonderes Schmankerl freuen: Dieter bringt nämlich seinen guten Kumpel und DSDS-Mitjuror Pietro Lombardi (30) mit auf die große Abschiedstournee. Am 16. April geht es in Berlin los und endet am 09. Mai in der österreichischen Hauptstadt Wien.

Ob weitere Special Guests wie zum Beispiel DSDS-Sieger Alexander Klaws (39) mit dabei sein werden, ist bislang nicht bekannt. Sicher ist aber jetzt schon, dass das Traum-Duo Bohlen-Lombardi so oder so eine gute Zeit zusammen haben und die Konzerthallen zum Beben bringen werden.

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei DSDS

Getty Images Pietro Lombardi als Juror bei DSDS

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, Produzent

