Simone Mecky-Ballack posiert im glamourösen Glitzer-Look!

Simone Mecky-Ballack (46) kann über sich selbst lachen! In der Öffentlichkeit machte die Ex-Frau von Michael Ballack (46) zuletzt Schlagzeilen wegen ihres Liebeslebens. Es kursierten Gerüchte, dass es zwischen ihr und dem Unternehmer Andreas Mecky kriseln würde. Auch wenn die Dreifachmama sich bedeckt hält, was ihr Privatleben anbelangt, präsentiert sie sich doch auch gerne in der Öffentlichkeit. Jetzt verzauberte sie mit einer Freundin Paparazzi und Fans in tollen Kleidern. Dabei bewies Simone, dass sie einen ausgeprägten Sinn für Humor hat!

Auf Instagram postete sie Fotos von ihrem Besuch beim Barbaratag von Moncherie Deutschland, bei dem sie Gast war. Unter einem Bild schwärmte sie, dass das "wunderschöne Kleid aus der Haute Couture Kollektion" von ihrer Freundin Noura Elmassaoudi stamme. Mit der lud Simone einen weiteren Schnappschuss hoch. Die 46-Jährige witzelte in ihrer Bildbeschreibung: "Kim und J.Lo bei Wish bestellt" über die Ähnlichkeit ihres Looks zu den Megastars.

Wie ein Star-Abklatsch schien ihre Community das Foto aber nicht wahrzunehmen. Stattdessen hagelte es Komplimente für die beiden Frauen. So kommentierte ein User: "Sehr schönes Outfit an zwei wunderschönen Frauen", während ein anderer schwärmte: "Au man, ich liebe dein Kleid, Simone! Will es auch haben."

ActionPress Simone Mecky-Ballack beim Mon Cheri Barbara Tag im Haus der Kunst, München, 30. November 2022

ActionPress Noura El Massaoudi und Simone Mecky-Ballack beim Mon Cheri Barbara Tag 2022 im Haus der Kunst

ActionPress Simone Mecky-Ballack im November 2022

