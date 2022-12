Wegen Christina-Krise? Aleks Petrovic schließt Testzentrum

Hat Aleksandar Petrovic (31) diese Entscheidung wegen Christina Dimitriou (30) getroffen? Die Reality-TV-Stars wollten einander bei Temptation Island V.I.P. ihre Treue beweisen. Stattdessen hat der Fitnesscoach aber Gefühle für die Verführerin Vanessa Nwattu entwickelt. Eigentlich hatte sich das Paar vor seiner Teilnahme an dem Format viel miteinander aufgebaut: Die beiden hatten mehrere Corona-Testzentren eröffnet. Eine Teststelle in Bochum hat Aleks nun wieder geschlossen – ob wohl die Krise mit Christina der Grund dafür ist?

In seiner Instagram-Story erzählte der 31-Jährige jetzt, dass sich ein Kapitel in seinem Leben nun geschlossen habe. "Und zwar wird die ehemalige Teststation in Bochum heute leer geräumt, aufgelöst, das Ladenlokal wird wieder abgegeben", berichtete er. Aleks habe zuvor lange überlegt, ob es sich lohnt, den Betrieb weiterhin aufrechtzuerhalten. Letztendlich habe er sich aber dazu entschieden, die Teststelle zu schließen. Ob Christina der Grund dafür ist, gab der Hottie allerdings nicht preis.

Erst vor wenigen Wochen hatte die 30-Jährige im Gespräch mit Promiflash ausgeplaudert, dass sie eigentlich noch viele gemeinsame Zukunftspläne mit Aleks gehabt habe. "Die Idee war, die Gage zu nutzen, um ein weiteres Business zu eröffnen und einen weiteren Schritt zu gehen", hatte sie im Interview verraten.

RTL Aleksandar Petrovic und Verführerin Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im August 2022

