Wird es ernst? Common holt Jennifer Hudson von der Arbeit ab

Common (50) und Jennifer Hudson (41) heizen die Gerüchteküche noch einmal ordentlich an. Im Juli kamen zum ersten Mal Gerüchte auf, dass die Schauspielerin frisch verliebt ist. Die in Chicago geborene Beauty und der Rapper waren zuvor bei einem gemeinsamen Dinner gesehen worden. Offenbar wird es langsam auch ganz schön ernst zwischen den beiden Turteltauben. Nun heißt es, dass Common Jennifer sogar schon von der Arbeit abholt.

Am vergangenen Sonntag wurden die Sängerin und der Oscar-Preisträger gemeinsam in Kalifornien entdeckt und kurzerhand von Paparazzi abgelichtet. Der Schauspieler holte die Musikerin wohl von Dreharbeiten zu ihrer Talkshow ab. Auf Aufnahmen, die DailyMail vorliegen, unterhält sich das angebliche Paar zunächst angeregt, bevor es zusammen in das Auto des 41-Jährigen steigt. Dort setzen sie ihre Unterhaltungen dann fort. Augenscheinlich waren die beiden Stars auch bestens gelaunt, denn zumindest Jennifer wurde mit einem breiten Grinsen fotografiert.

Kurz nachdem erste Spekulationen über eine Romanze der beiden aufgekommen waren, hatte Jennifer Klartext gesprochen. "Die Leute erfinden ihre eigenen Geschichten darüber und man denkt sich: 'Ok, du weißt schon, wie du dich fühlst'", schilderte sie. Sie fuhr fort, dass die beiden in einem Film zwar Mann und Frau gespielt hätten, das wahre Leben fände jedoch zwischen diesen Momenten statt.

Anzeige

Getty Images Sängerin Jennifer Hudson

Anzeige

Getty Images Common, US-Rapper

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Jennifer Hudson

Anzeige



