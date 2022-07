Liebes-Sensation: Datet Jennifer Hudson etwa diesen Rapper?

Schwebt Jennifer Hudson (40) wieder auf Wolke sieben? Rund zehn Jahre war die Schauspielerin mit dem Wrestler David Otunga (42) verlobt – 2017 gab das Paar jedoch sein plötzliches Liebes-Aus bekannt. In den nächsten zwei Jahren lieferten sich die Eltern des kleinen David Jr. (12) einen öffentlichen Sorgerechtsstreit. Nachdem David in den vergangenen Monaten Jennifers Verlobungsring verkaufen wollte, scheint auch die "Respect"-Darstellerin über ihren Ex hinweg zu sein: Vor wenigen Tagen wurde Jennifer bei einem romantischen Date mit diesem Hottie gesehen!

Wie ein Insider gegenüber Deuxmoi berichtete, soll Jennifer den Rapper Common (50) daten! Erst vor ein paar Tagen haben die Musiker in einem Restaurant in Philadelphia ein intimes Dinner genossen: Mit "viel Kuscheln und Kichern", sagte die Quelle über das Abendessen, wobei Jennifer und Common sehr vertraut und überglücklich gewirkt haben sollen. In welcher Beziehung die beiden tatsächlich zueinander stehen, ist aktuell nicht bekannt – allerdings drehen Jennifer und Common derzeit gemeinsam einen Film.

Zuletzt war der Rapper mit Tiffany Haddish (42) liiert, bis er sich nach etwas mehr als einem Jahr Beziehung von der Komikerin trennte. Wie Radar berichtete, soll nach Angaben des 50-Jährigen ihr voller Terminkalender der ausschlaggebende Punkt gewesen sein, woraufhin sich auch der "Girls Trip"-Star zu der Trennung äußerte: "Ich war sehr enttäuscht. Ich dachte: 'Oh, okay. Denn das ist nicht das, was du mir gesagt hast, aber okay'".

Getty Images David Otunga, David Otunga Jr. und Jennifer Hudson im Dezember 2016

Getty Images Common, Rapper

Getty Images Tiffany Haddish im März 2018

