Wow-Auftritt: Chrissy Teigen und John Legend im Weißen Haus

Joe Biden (80) empfing zahlreiche hochkarätige Gäste. Der amerikanische Präsident veranstaltete das erste Staatsbankett seiner Amtszeit – und die Gästeliste konnte sich sehen lassen! Neben dem französischen Staatschef Emmanuel Macron (44) waren über dreihundert weitere Personen eingeladen, darunter auch einige Prominente, die nicht in der Politik unterwegs sind. Darunter waren neben Jennifer Garner (50) und Anna Wintour (73) auch John Legend (43) sowie Chrissy Teigen (37) – und das Ehepaar legte einen richtig strahlenden Auftritt hin!

Wie es der Dresscode vorgab, trug John einen eleganten schwarzen Anzug mit weißem Hemd und einer großen schwarzen Fliege. Seine schwangere Frau hatte da einen größeren Outfit-Spielraum: Sie erschien in einer weiten schulterfreien Robe in Altrosa, zu der sie lange schwarze Handschuhe trug. Abgerundet wurde Chrissys glamouröser Look mit einer kleinen Clutch. So spazierten der Sänger und das Model eingehakt ins Weiße Haus und strahlten über das ganze Gesicht.

Für das Staatsbankett war im Garten des amerikanischen Regierungssitzes ein riesiger Pavillon aufgebaut, in dem ein elegantes Abendessen serviert wurde. Wie Spiegel berichtete, wurde sechs Monate lang an dem Menü gefeilt, dutzende Köche waren im Einsatz. Serviert wurden Spezialitäten aus den USA, unter anderem Hummer.

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Weißen Haus, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Emmanuel Macron und Joe Biden beim Staatsbankett im Weißen Haus, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Violet Affleck und ihre Mutter Jennifer Garner, Dezember 2022 im Weißen Haus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de