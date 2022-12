Alles auf Anfang: Alle Oscar-Kategorien werden live vergeben

Die Veranstalter der Oscars rudern wieder zurück. Der Academy Award wird von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences verliehen und ist der bekannteste Preis der Filmindustrie. Erstmals hatte die Verleihung 1929 stattgefunden. Seitdem werden jährlich Preise in verschiedensten Kategorien verteilt. Dabei hatte sich etabliert, dass jede Auszeichnung live vergeben wurde. Abgesehen von diesem Jahr – da wurden acht Kategorien kurzerhand aus dem Live-Programm geschmissen. Doch jetzt revidierten die Veranstalter ihre Umstrukturierung wieder.

"Ich kann bestätigen, dass alle Kategorien in der Live-Sendung zu sehen sein werden", offenbarte Bill Kramer – CEO der Academy of Motion Picture Arts and Sciences – der US-Zeitschrift Variety. In der Filmindustrie führte es wohl zu großer Empörung, als die Genres Originalmusik, Make-up und Haarstyling, Dokumentarfilm, Filmschnitt, Produktionsdesign, animierter Kurzfilm, Live-Action-Kurzfilm und Ton aus der Hauptverleihung gestrichen wurden. Kramer ist der Meinung, es sei die Aufgabe der Academy, eine Show zu veranstalten, indem die Künstler, die Kultur und die Wissenschaft ehrenvoll gewürdigt werden.

Wie in den vergangenen Jahren wird Jimmy Kimmel (55) auch 2023 die Verleihung moderieren. "Ich liebe es, jemanden zu haben, der die Show moderiert und sich mit dem Live-Fernsehen auskennt. Ich glaube, das ist wirklich wichtig", erklärte Bill.

